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05:31, 09 августа 2023
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В программе Малышевой предостерегли от покупки одного блюда в летних кафе

В программе Малышевой предостерегли от покупки одного блюда в летних кафе

© Фото: Chris Tweten / Unsplash

От покупки одного блюда в летних уличных кафе в программе «Жить здорово!» на Первом канале россиян предостерегли врач-терапевт Елена Малышева и врач-офтальмолог Михаил Коновалов.

По словам медиков, в таких заведениях не стоит заказывать салаты с майонезом и сметаной. Из-за того, что в таких кафе может быть жарко, микроорганизмы будут размножаться быстрее, отметили они.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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