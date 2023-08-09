В программе Малышевой предостерегли от покупки одного блюда в летних кафе

От покупки одного блюда в летних уличных кафе в программе «Жить здорово!» на Первом канале россиян предостерегли врач-терапевт Елена Малышева и врач-офтальмолог Михаил Коновалов.

По словам медиков, в таких заведениях не стоит заказывать салаты с майонезом и сметаной. Из-за того, что в таких кафе может быть жарко, микроорганизмы будут размножаться быстрее, отметили они.