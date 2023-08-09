05:31, 09 августа 2023
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В программе Малышевой предостерегли от покупки одного блюда в летних кафе
© Фото: Chris Tweten / Unsplash
От покупки одного блюда в летних уличных кафе в программе «Жить здорово!» на Первом канале россиян предостерегли врач-терапевт Елена Малышева и врач-офтальмолог Михаил Коновалов.
По словам медиков, в таких заведениях не стоит заказывать салаты с майонезом и сметаной. Из-за того, что в таких кафе может быть жарко, микроорганизмы будут размножаться быстрее, отметили они.