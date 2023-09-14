В подмосковной школе подросток разбил однокласснику лицо кружкой

Подросток разбил своему однокласснику лицо кружкой в школе подмосковного Сергиева Посада. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил репортер Алексей Трофимов, опубликовав фото пострадавшего.

Стало известно, что ссора между девятиклассниками произошла в столовой. Мальчики вылили друг на друга горячий чай, после чего один из них начал избивать оппонента пустой кружкой. У пострадавшего были зафиксированы рваные порезы лица. По данным источника, родители мальчика написали заявление в полицию.

После появившийся в соцсетях информации об этом инциденте прокуратура Московской области организовала проверку. По ее результатам, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.