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14:35, 14 сентября 2023
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В подмосковной школе подросток разбил однокласснику лицо кружкой

В подмосковной школе подросток разбил однокласснику лицо кружкой

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Подросток разбил своему однокласснику лицо кружкой в школе подмосковного Сергиева Посада. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил репортер Алексей Трофимов, опубликовав фото пострадавшего.

Стало известно, что ссора между девятиклассниками произошла в столовой. Мальчики вылили друг на друга горячий чай, после чего один из них начал избивать оппонента пустой кружкой. У пострадавшего были зафиксированы рваные порезы лица. По данным источника, родители мальчика написали заявление в полицию.

После появившийся в соцсетях информации об этом инциденте прокуратура Московской области организовала проверку. По ее результатам, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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