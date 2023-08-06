В Подмосковье женщина выгнала из дома малолетних дочерей своего сожителя

Женщина выгнала из дома малолетних дочерей своего сожителя в возрасте семи и девяти лет, пока мужчина злоупотреблял алкоголем, сообщает Baza. Инцидент произошел в подмосковной Балашихе.

По данным издания, мачеха выгнала детей днем в субботу, 5 августа, и они ушли гулять. Вернувшись поздно вечером того же дня, женщина не пустила девочек домой, и они ушли ночевать к подруге. Их отца в этот момент дома не было.

Россиянин вернулся лишь к трем часам ночи, но из-за сильного алкогольного опьянения он не дошел до квартиры и уснул прямо на улице. В жилище он попал лишь в пять утра, и, не найдя дома детей, позвонил в полицию.

Найти девочек помогли сотрудники правоохранительных органов, МЧС и волонтеры.