В Подмосковье мужчина сознался в вынужденной краже спустя два года

Мужчина пришел с повинной к полицейским в Подмосковье. По данным SHOT, он сознался в краже велосипеда спустя два года после совершения преступления.

Правоохранителям вор пояснил, что кража была вынужденной. В тот день он оказался далеко от дома без денег и возможности добраться до своего жилья. Тогда злоумышленник увидел оставленный без присмотра велосипед и угнал его.

На следующий день все так же не имея денег, вор захотел есть и решил продать велосипед, выручив за него пять тысяч рублей.

Только спустя два года мужчина решил сознаться в содеянном. Полиция начала проверку.