Люди
04:01, 07 августа 2023
1 мин.

В Подмосковье мужчина сознался в вынужденной краже спустя два года

В Подмосковье мужчина сознался в вынужденной краже спустя два года

© Фото: Mathis Jrdl / Unsplash

Мужчина пришел с повинной к полицейским в Подмосковье. По данным SHOT, он сознался в краже велосипеда спустя два года после совершения преступления.

Правоохранителям вор пояснил, что кража была вынужденной. В тот день он оказался далеко от дома без денег и возможности добраться до своего жилья. Тогда злоумышленник увидел оставленный без присмотра велосипед и угнал его.

На следующий день все так же не имея денег, вор захотел есть и решил продать велосипед, выручив за него пять тысяч рублей.

Только спустя два года мужчина решил сознаться в содеянном. Полиция начала проверку.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.