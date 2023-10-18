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21:50, 18 октября 2023
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«Она была лишь третьей»: чемпионку мира обвинили в отсутствии большого ума

«Она была лишь третьей»: чемпионку мира обвинили в отсутствии большого ума

© Фото: @gelyamelnikova

В отсутствии большого ума обвинил олимпийскую чемпионку, чемпионку мира по спортивной гимнасике Ангелину Мельникову старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, передает РИА Новости. Поводом стали слова спортсменки о низком уровне сборной России.

«Я скептически отношусь к ее комментарию. Не думаю, что Ангелина имеет право судить о состоянии гимнастики в России и говорить о том, кто может претендовать на призовые места. У нас достаточно конкуренции, неслучайно на Кубке России она была лишь третьей. Такие комментарии не от большого ума», — заявил Родионенко.

Незадолго до этого в одном из интервью Мельникова сказала, что уровень соревнований в России невысок и что у нас есть всего несколько гимнасток, которые могут претендовать на уровень чемпионатов Европы и мира.

Ранее образом в необычном откровенном боди восхитила своих подписчиков известная гимнастка Ляйсан Утяшева.

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