«Она была лишь третьей»: чемпионку мира обвинили в отсутствии большого ума

В отсутствии большого ума обвинил олимпийскую чемпионку, чемпионку мира по спортивной гимнасике Ангелину Мельникову старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, передает РИА Новости. Поводом стали слова спортсменки о низком уровне сборной России.

«Я скептически отношусь к ее комментарию. Не думаю, что Ангелина имеет право судить о состоянии гимнастики в России и говорить о том, кто может претендовать на призовые места. У нас достаточно конкуренции, неслучайно на Кубке России она была лишь третьей. Такие комментарии не от большого ума», — заявил Родионенко.

Незадолго до этого в одном из интервью Мельникова сказала, что уровень соревнований в России невысок и что у нас есть всего несколько гимнасток, которые могут претендовать на уровень чемпионатов Европы и мира.

Ранее образом в необычном откровенном боди восхитила своих подписчиков известная гимнастка Ляйсан Утяшева.