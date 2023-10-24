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06:18, 24 октября 2023
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В наследстве отказано: суд не удовлетворил требований третьей жены Градского

В наследстве отказано: суд не удовлетворил требований третьей жены Градского

© Фото: Unsplash

Третьей жене музыканта Александра Градского Ольге Градской суд отказал в получении доли наследства исполнителя, сообщает MK.RU. Чета находилась в браке с 1980-го по 2001 год.

После смерти народного артиста его бывшая супруга обратилась в суд с требованием выделить ей одну вторую долю имущества, нажитого во время брака с Градским. Кроме того, она просила признать за ней право собственности на земельные участки, а также на два здания и нежилые помещения.

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