В наследстве отказано: суд не удовлетворил требований третьей жены Градского

Третьей жене музыканта Александра Градского Ольге Градской суд отказал в получении доли наследства исполнителя, сообщает MK.RU. Чета находилась в браке с 1980-го по 2001 год.

После смерти народного артиста его бывшая супруга обратилась в суд с требованием выделить ей одну вторую долю имущества, нажитого во время брака с Градским. Кроме того, она просила признать за ней право собственности на земельные участки, а также на два здания и нежилые помещения.