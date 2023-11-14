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03:00, 14 ноября 2023
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Что нашли в мозге Ленина при вскрытии? Вы будете в шоке!

Что нашли в мозге Ленина при вскрытии? Вы будете в шоке!

© Фото: Robina Weermeijer / Unsplash

О том, что нашли в мозге российского революционера Владимира Ленина при вскрытии, «Газете.Ru» рассказал врач-исследователь и автор книги «Смерть Ленина. Медицинский детектив» Валерий Новоселов. Вы будете в шоке!

По словам Новоселова, после смерти революционера его мозг был передал на изучение немецкому неврологу и морфологу Оскару Фогту. Проведенные исследования показали наличие в мозге вождя возбудителей сифилиса.

«Источник болезни — в данном случае это бледная спирохета — был уничтожен не полностью, и процесс продолжал свой ход», — привел слова известного врача Николая Семашко Валерий Новоселов. Из-за этого мозг разрушился, а сосуды внутри черепной коробки стали похожи на шнуры.

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