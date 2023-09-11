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11:33, 11 сентября 2023
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В Москве женщина съела кусок арбуза и умерла

В Москве женщина съела кусок арбуза и умерла

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

47-летняя женщина умерла после того, как съела кусок арбуза, купленного в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «112».

По имеющейся информации, женщина приобрела арбуз возле станции метро «Спортивная» в районе Хамовники. Придя домой, она попробовала сезонный продукт. Через некоторое время у россиянки началась рвота. После резкого ухудшения состояния мать пострадавшей вызвала ей скорую помощь.

Приехавшие на место происшествия врачи не смогли спасти женщину. Предварительно, причина смерти — отравление арбузом. Ягода отправлена на экспертизу.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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