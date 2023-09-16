В Москве умер заслуженный артист России Гришечкин

Заслуженный артист России, звезда сериалов «Солдаты» и «Бригада» Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает SHOT.

Стало известно, что актер попал в московскую больницу неделю назад. У него были проблемы с сердцем.

По данным MK.RU, Гришечкин перенес обширный инфаркт. По словам близких актера, в последнее время он переживал непростые времена, из-за чего много переживал.

При жизни Гришечкин сыграл в десятках сериалов. Наиболее известные из них — «Солдаты», «Бригада», «Маргоша», «Счастливы вместе» и другие.