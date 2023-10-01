В Москве ученого обманули на деньги от имени якобы заболевшей знакомой

В Москве 82-летнего ученого-изобретателя обманули на деньги от имени якобы заболевшей знакомой, сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, пенсионеру позвонила незнакомка, представившаяся Леной и сообщила, что попала в больницу после аварии и попросила 900 тысяч рублей. Выяснилось, что у пенсионера действительно была знакомая с таким именем, поэтому он пообещал помочь ей передать 200 тысяч рублей, такая сумма мошенницу также устроила.

В итоге, ученый сложил деньги в косметичку и передал деньги курьеру на 1-м Вражском переулке. После этого пенсионер решил связаться со своей реальной знакомой и выяснил, что в ДТП она не попадала. Пострадавший обратился в полицию, проводится проверка.