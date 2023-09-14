В Москве у заслуженной артистки РФ нашли крупную партию наркотиков

46-летнюю заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер (Хисамову) задержали в Москве после того, как в ее доме и салоне автомобиля нашли крупную партию наркотиков. По данным Baza, у артистки обнаружили два килограмма мефедрона и кокаин.

В доме актрисы Российского академического молодежного театра в поселке Марушкинское в Новой Москве нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. Под обшивкой двери ее машины было обнаружено еще два свертка, массой в 1966 граммов. Экспертиза показала, что внутри был мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»).