В Москве собака спасла провалившуюся в глубокую яму хозяйку

По имеющейся информации, 29-летняя женщина выгуливала своего питомца во дворе жилого комплекса «Лучи». Собака побежала на траву, потянув за собой хозяйку. В один момент женщина провалилась в яму, которая была прикрыта газоном. Однако своим весом питомец смог удержать хозяйку, после чего она самостоятельно выбралась из западни.

По словам пострадавшей, глубина ямы была больше человеческого роста, а ее дне присутствовала вода. В настоящий момент неизвестно точное назначение вырытого углубления.