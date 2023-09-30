В Москве мужчина продал квартиру по просьбе мошенников

70-летний мужчина продал свою квартиру в Москве после телефонного разговора с мошенниками. По данным столичной прокуратуры, в августе россиянину позвонила женщина и сообщила, что на него якобы оформили кредит под залог квартиры.

После этого пострадавшего убедили в необходимости оформить фиктивную сделку купли-продажи недвижимости в районе Новокосино. После подписания договора купли-продажи, пенсионер передал полученные пять миллионов рублей якобы экспедитору банка, полагая, что таким образом сохранит свою квартиру.

После случившегося пожилой мужчина рассказал обо всем родственникам, которые сообщили ему, что он стал жертвой аферистов. Полиция начала проверку.