«Через две недели — в морге!» Мясников предупредил о смертельной опасности ОРВИ

О смертельной опасности ОРВИ и ОРЗ в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Медик подчеркнул, что эти заболевания могут привести к пневмонии.

Эксперт напомнил, что пневмония — одна из основных причин инфекционной смертности. Поэтому заболевание необходимо выявлять как можно раньше и немедленно приступать к лечению. В группе риска — люди старше 60 лет, в качестве профилактики им стоит сделать прививку против пневмококка.

Однако доктор отметил, что никто стопроцентно не застрахован от заражения пневмонией с дальнейшими тяжелыми последствиями. «Можно заболеть, зачихать, через неделю оказаться в больнице, а через две недели — в морге...» — посетовал специалист.

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