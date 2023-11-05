19:30, 05 ноября 2023
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«Люди в домашних тапках мне ближе». Актер Устюгов объяснил свой переезд из Москвы
© Кадр: сериал «Ментовские войны-1»
Свой переезд из Москвы в Санкт-Петербург объяснил в беседе с «Москвич Mag» актер Александр Устюгов. Он признался, что петербуржцы ближе ему по духу.
«Главное отличие петербуржцев от москвичей для меня в том, что петербуржцы по-прежнему ходят в гости! Люди устраивают встречи и переговоры дома, на старых диванах. В Москве больше встречаются в кафе, деловых центрах, офисах и переговорных. А в Санкт-Петербурге ты постоянно оказываешься у кого-то в гостях. И вот эта домашняя история в тапках нравится мне больше», — заявил он.
Ранее сообщалось, что москвичи начали массово покупать жилье в популярном курортном городе.