Ужин после шести вечера — вред или польза? Ответ вас удивит!

Ужин после шести часов вечера — вред или польза? Ответ вас удивит! Главный миф худеющих развеяла врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Марьяна Джутова. В беседе с РИАМО эксперт рассказала, что есть после 18:00 можно, если ложиться спать не раньше 22:00.

Медик уточнила, что последний прием пищи лучше закончить за четыре часа до сна, но не позже 20:30, когда организм уже готовится ко сну. По словам диетолога, необходимо дробить приемы пищи в течение дня на четыре-пять раз, ограничиваясь порциями по 200-250 граммов.

Джутова также порекомендовала во время трапезы не брать себе добавку, а подождать 20-30 минут, потому что чувство насыщения приходит с небольшой задержкой.