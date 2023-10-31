Увез от матери. Экс-супруг Лорак забрал дочь на свою родину

Бизнесмен из Турции Мурат Налчаджиоглу увез дочь Соню от матери, певицы Ани Лорак. Экс-супруг артистки забрал ребенка на свою родину, о чем рассказал в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Дорожное путешествие 2023. Соня и папа», — подписал он опубликованную в ленте видеонарезку событий последних дней. В кадре Налчаджиоглу танцует вместе с дочерью, они катаются на катере и размахивают турецкими флагами.

«Хорошего отдыха с любимым человечком», «Папина дочка на все сто», — написали юзеры в комментариях.