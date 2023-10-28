Поклонникам страшно за Уткина. Комментатора умоляют срочно обратиться к врачу

Известный российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин, который удивил россиян своим внешним видом — шоумен сильно располнел — высказался о своем состоянии. В личном Telegram-канале он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что у него обнаружили атеросклероз.

На данях в сети начали распространять фотографию комментатора, на которой он выглядит нездоровым. Его поклонники забили тревогу, не понимая, в чем причина такого внешнего вида Уткина.

«Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу», — написал он.

Журналист признался, что у него действительно есть проблемы с лишним весом и сейчас ему предстоит похудение.

Ранее врач Терентьева назвала обязательные исследования при проблемах с лишним весом.