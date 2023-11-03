Утереть нос бабнику. Психолог рассказала, как поднять самооценку после тяжелого расставания

Как поднять самооценку после тяжелого расставания с партнером, рассказала женщинам семейный психолог Ольга Романив. В беседе с «Леди Mail.ru» она заявила: чтобы утереть нос бабнику, нужно полюбить себя.

Важно не спешить найти новые отношения, а восстановить эмоциональное состояние, дать себе время пережить грусть, разочарование и боль.

«Но не зацикливайтесь на негативе и своих переживаниях. Погрустите и потом настройтесь на то, чтобы снова двигаться навстречу своему счастью», — подчеркнула эксперт.

Романив порекомендовала сфокусироваться на своих потребностях, позаботиться о своем здоровье, найти новые хобби. Помощь также окажет движение: можно купить абонемент в спортзал или записаться на танцы.

«Поставьте себе цель и работайте над ее достижением. Это могут быть курсы, которые повысят ваш профессионализм в работе, или достижения в спорте. Главное — заниматься регулярно, чтобы потом точно получить результат и почувствовать себя увереннее», — призвала психолог.

Специалист добавила, что общение с другими людьми тоже важно: можно посещать различные мероприятия, чаще встречаться с друзьями и родственниками. При этом нужно делиться своими переживаниями с близкими: их поддержка и понимание помогут быстрее взять верх над эмоциями.

«Вынесите уроки из прошлого. Разберитесь, что вы сделали правильно, а что могли бы исправить. Не судите себя строго за прошлые ошибки, а используйте их, чтобы стать лучшей версией себя», — посоветовала Романив.