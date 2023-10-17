Уроженец Костромы Даниил Воробьев назвал «крепкую» привычку москвичей

«Крепкую» привычку москвичей назвал в интервью «Москвич Mag» популярный актер, уроженец Костромы Даниил Воробьев.

«У москвичей всегда есть выбор — во всех областях жизни. Такая огромная вариативность, как и чем заполнить себя. Любой сценарий! Отсюда у них вырабатывается крепкая привычка жить», — заявил он.

Известный по ролям в сериалах «Медиатор», «Конец света» и «Жить жизнь» актер уверен, что большинству москвичей также нередко бывают свойственны перенасыщение и выгорание.

«Сначала ты побеждаешь мегаполис, потом мегаполис отвоевывает свое. Но у каждого собственная Москва. Мне с моей очень повезло, мы влюблены друг в друга. У нас роман», — сказал Воробьев.

Ранее основные отличия коренных москвичей от некоренных назвала 60-летняя российская актриса, бывшая жена актера Максима Виторгана и мать двух его детей Виктория Верберг.