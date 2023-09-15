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19:10, 15 сентября 2023
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Стало известно о возвращении Урганта в отечественное кино

Стало известно о возвращении Урганта в отечественное кино

© Фото: Jakob Owens / Unsplash

О возвращении шоумена Ивана Урганта в отечественное кино после длительного перерыва сообщает KP.RU. Стало известно, что артист сыграл одну из главных ролей в дебютной режиссерской работе журналиста Николая Солодникова.

Съемки картины проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге. Дата выхода фильма на экраны и его название пока не разглашаются. Картина создана при участии Фонда Александра Сокурова «Пример интонации», уточняет KP.RU.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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