Стало известно о возвращении Урганта в отечественное кино

О возвращении шоумена Ивана Урганта в отечественное кино после длительного перерыва сообщает KP.RU. Стало известно, что артист сыграл одну из главных ролей в дебютной режиссерской работе журналиста Николая Солодникова.

Съемки картины проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге. Дата выхода фильма на экраны и его название пока не разглашаются. Картина создана при участии Фонда Александра Сокурова «Пример интонации», уточняет KP.RU.