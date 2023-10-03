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17:32, 03 октября 2023
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Иван Ургант назвал себя «символом России»

Иван Ургант назвал себя «символом России»

© Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Шоумен и телеведущий Иван Ургант назвал себя «символом России» в своем Telegram-канале. Он рассказал о совместном с журналистом Владимиром Познером выступлении, которое запланировано в Дубае 29 октября.

«Исторически так сложилось, что в нашем дуэте Познер символизирует элиту, а я Россию. По традиции начнем с интервью. Потом наша любимая часть — ответы на доносы», — раскрыл подробности мероприятия Ургант.

Шоумен прокомментировал афишу выступления в сети, где они с Познером представлены как «современная интеллектуальная элита России». Он подтвердил, что имеет непосредственное отношение к написанию подобных анонсов.

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