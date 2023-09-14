Ивана Урганта после смены имиджа назвали тинейджером

Известный российский телеведущий Иван Ургант сменил имидж и поделился новым фото на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Фолловеры шоумена назвали его тинейджером.

«Ты меня на рассвете побреешь», — подписал Ургант публикацию. На снимке он изображен с короткой стрижкой и без бороды и усов, которые носил длительное время.

«Ванечка, мы тебя любим и ждем хоть лысого, хоть патлатого, хоть худого, хоть толстого!», «Я усы никогда не забуду», «Красавчик», «Сильно похудел и повзрослел. Видно, что ему непросто, и что он переживает», «Что за тинейджер», — прокомментировали юзеры.