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05:00, 07 ноября 2023
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Сделайте это и икота пройдет! Простые упражнения от фитнес-эксперта

Сделайте это и икота пройдет! Простые упражнения от фитнес-эксперта

© Фото: Unsplash

Простые упражнения от икоты раскрыл «Газете.Ru» эксперт в области фитнеса, координатор направления групповых программ XFIT Руслан Панов.

«Первое — поднять руки вместе с плечевыми суставами максимально на вдохе и на выдохе опускать позвонок за позвонком с шейного отдела до крестца, уходя в наклон с округленной спиной. Выполнив пять-десять повторений в медленном темпе, можно избавиться от икоты», — рассказал Панов.

Кроме того, эксперт порекомендовал сделать скручивание. Для этого нужно лечь на спину, двигать руки параллельно полу и на выдохе прижимать нижние ребра к тазу. На вдохе нужно максимально вытянуться на полу, поднимая руки за голову. Это упражнение нужно делать в спокойном темпе.

Если во время икоты нет возможности выполнять упражнения, Панов порекомендовал поднимать и опускать руки, задерживая дыхание от трех до пяти секунд.

Ранее опасную причину икоты назвал врач-терапевт Алексей Хухрев.

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