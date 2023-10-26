Названы улучшающие эрекцию упражнения

Улучшающие эрекцию упражнения назвали ученые из Медицинского колледжа Бейлора (США). Результаты проведенного ими исследования опубликованы в The Journal of Sexual Medicine.

На мужское здоровье могут повлиять аэробные кардиотренировки. Этот вид нагрузок улучшает работу сердечно-сосудистой системы, отвечающей за качество эрекции.

Заниматься аэробикой нужно 30-60 минут от трех до пяти раз в неделю. Такая нагрузка по эффективности практически не уступает приему «Виагры», отметили ученые. При этом спорт не имеет негативных побочных эффектов и может помочь пациентам с тяжелыми формами эректильной дисфункции.

Ранее было названо самое популярное у москвичей бесплатное занятие спортом.