Упало либидо? Срочно сдайте этот анализ, призвала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Мария Худякова. Она посоветовала сдать скрининговый тест на тиреотропный гормон (ТТГ) для проверки работы щитовидной железы.

«Проблемы в сфере репродуктивной системы, такие как снижение потенции, отсутствие либидо, нарушение менструального цикла, расстройство стула по типу запоров или поносов, сухость кожи, выпадение волос — тоже могут быть вызваны неправильной работой гормонов щитовидной железы», — сказала специалист.

Кроме того, о проблемах с щитовидкой могут свидетельствовать повышенная утомляемость, слабость, сонливость, снижение внимания, тревожность и бессонница. Если перечисленные симптомы беспокоят даже при соблюдении режима дня и сна, правильного питания, следует обратиться к врачу.

Ранее были перечислены анализы, которые срочно нужно сдать всем, кому за 50.