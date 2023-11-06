10:00, 06 ноября 2023
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Упала в театре. Любимую многими звезду из СССР увезли на скорой
© Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Народную артистку Людмилу Максакову увезли на скорой из театра имени Вахтангова в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. Любимая многими звезда из СССР упала после спектакля «Царь Эдип».
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