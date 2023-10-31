«Перед этим у меня упала икона». Звезда «Тихого дона» раздавлена горем

Раздавленная горем после смерти сына 93-летняя звезда «Тихого дона» Людмила Хитяева рассказала о плохом предчувствии перед трагедией. После похорон наследника актриса сильно похудела.

«Сейчас я начала верить в знаки. Перед тем, как это случилось, у меня упала икона. Я начала кричать, позвонила сыну и рассказала ему об этом. Сын приехал ко мне и склеил икону», — рассказала актриса в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Знаменитость также поделилась предположением, что до смерти наследника довела его любовница. Артистка рассказала, что женщина увела мужчину из семьи и потом очень плохо на него влияла.