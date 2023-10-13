Уничтожение редких грибов стало уголовно наказуемым в России

Федеральные законы об ответственности за причинение вреда редким краснокнижным растениям и грибам вступили в силу в России с четверга, 12 октября, передает РБК. Изменения внесли в статью 8.35 Кодекса об административных нарушениях, в котором ранее говорилось только о редких животных и растениях.

Нарушившим закон гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей. Для юридических лиц штраф может составлять до одного миллиона рублей.

В Уголовный кодекс РФ также внесена новая статья 260.1, по которой уголовная ответственность будет грозить за умышленное уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот. За уничтожение или причинение ущерба, ведущего к прекращению роста особо ценных видов грибов и растений, нарушителю может грозить до четырех лет лишения свободны и штраф до миллиона рублей.

Максимальное же наказание по этой статье предусматривает до девяти лет лишения свободы со наложением штрафа до трех миллионов рублей в случае совершения противоправных действий группой лиц по сговору.