18:05, 19 октября 2023
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Российский космонавт записал процесс умывания на МКС на видео
© Кадр: Telegram-канал «Ваш Роспотребнадзор»
Российский космонавт Константин Борисов записал процесс умывания на МКС на видео, опубликованном в Telegram-канале Роспотребнадзора.
«Вот, смотрите, питьевая вода. Воду мы наносим на лицо, и она на лице остается таким вот интересным желеобразным существом. Никуда она не разлетается, небольшие шарики разлетаются, но они попадают на панель и потом высыхают. И вот просто умываешься, а потом берешь полотенце и вытираешься», — сказал он.
На видео космонавт из пакета с трубкой наносит воду в область вокруг глаз и на нос, а затем двумя руками растирает ее по лицу. По словам Борисова, процедура занимает одну минуту.