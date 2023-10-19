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18:05, 19 октября 2023
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Российский космонавт записал процесс умывания на МКС на видео

Российский космонавт записал процесс умывания на МКС на видео

© Кадр: Telegram-канал «Ваш Роспотребнадзор»

Российский космонавт Константин Борисов записал процесс умывания на МКС на видео, опубликованном в Telegram-канале Роспотребнадзора.

«Вот, смотрите, питьевая вода. Воду мы наносим на лицо, и она на лице остается таким вот интересным желеобразным существом. Никуда она не разлетается, небольшие шарики разлетаются, но они попадают на панель и потом высыхают. И вот просто умываешься, а потом берешь полотенце и вытираешься», — сказал он.

На видео космонавт из пакета с трубкой наносит воду в область вокруг глаз и на нос, а затем двумя руками растирает ее по лицу. По словам Борисова, процедура занимает одну минуту.

Редакция
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