«Умереть за секунду» Врач назвал признаки смертельно опасного заболевания

Признаки возможного смертельно опасного заболевания назвал в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам увеличение ноги в объеме, изменение ее цвета и болезненные ощущения в голени говорит о развитии тромбоза глубоких вен.

«Если тромб из нижней конечности долетит до легких, можно умереть просто за секунду», — предупредил специалист.

При появлении этих симптомов врач призвал экстренно обратиться к специалисту и сделать ультразвуковое исследование вен нижних конечностей.

Ранее советы, которые позволят снизить риск инсульта дали эксперты Минздрава Московской области.