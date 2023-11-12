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08:30, 12 ноября 2023
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«Умереть за секунду» Врач назвал признаки смертельно опасного заболевания

«Умереть за секунду» Врач назвал признаки смертельно опасного заболевания

© Фото: Unsplash

Признаки возможного смертельно опасного заболевания назвал в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам увеличение ноги в объеме, изменение ее цвета и болезненные ощущения в голени говорит о развитии тромбоза глубоких вен.

«Если тромб из нижней конечности долетит до легких, можно умереть просто за секунду», — предупредил специалист.

При появлении этих симптомов врач призвал экстренно обратиться к специалисту и сделать ультразвуковое исследование вен нижних конечностей.

Ранее советы, которые позволят снизить риск инсульта дали эксперты Минздрава Московской области.

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