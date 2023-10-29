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09:55, 29 октября 2023
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Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри. Причина смерти актера раскрыта

Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри. Причина смерти актера раскрыта

© Кадр: сериал «Друзья»

Умер звезда сериала «Друзья» актер Мэттью Перри. Причину смерти 54-летнего артиста раскрыл портал TMZ.

По имеющейся информации, Перри вернулся домой в первой половине дня с тренировки по пиклболу. После этого он отправил своего помощника по поручению. Спустя два часа тот вернулся к дому артиста, но дверь ему никто не открыл.

Тогда помощник вызвал спасателей. Взломав дверь, они обнаружили тело актера в джакузи. Подчеркивается, что следов насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным артист скончался от остановки сердца.

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