09:55, 29 октября 2023
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Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри. Причина смерти актера раскрыта
© Кадр: сериал «Друзья»
Умер звезда сериала «Друзья» актер Мэттью Перри. Причину смерти 54-летнего артиста раскрыл портал TMZ.
По имеющейся информации, Перри вернулся домой в первой половине дня с тренировки по пиклболу. После этого он отправил своего помощника по поручению. Спустя два часа тот вернулся к дому артиста, но дверь ему никто не открыл.
Тогда помощник вызвал спасателей. Взломав дверь, они обнаружили тело актера в джакузи. Подчеркивается, что следов насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным артист скончался от остановки сердца.