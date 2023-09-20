Умер известный актер Алексей Янин

Известный российский актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российского Молодежного театра со ссылкой на слова родственников погибшего.

По данным РАМТ, артист находился в отделении реанимации со 2 сентября. Причина смерти — проблемы с сердцем.

Известно, что последние восемь лет Янин страдал от последствий перенесенного тяжелого инсульта. Он не мог самостоятельно ходить и есть.

О времени и месте прощания с актером будет объявлено позже.

На счету артиста более 30 ролей в кино, среди которых «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Все мужики сво…», «Я не вернусь» и другие.