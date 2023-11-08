Умер актер из «Джентльменов удачи». Причина смерти уже известна

На 87-м году ушел из жизни актер из культового фильма «Джентльмены удачи» Анатолий Яббаров. Причина смерти заслуженного артиста России уже известна РБК, ее раскрыла помощница актера.

«Ему плохо стало, у него же сердце, его привезли в больницу, и там он скончался. В августе был инфаркт, потом не оправился», — сообщила собеседница издания. Она добавила, что актера не стало утром 6 ноября.

О месте, времени прощания и похоронах будет сообщено позже.

Анатолий Яббаров с 1996 года служил в Государственном театре киноактера. Зрителям стал известен благодаря ролям в фильмах «Джентльмены удачи», «Жили-были старик со старухой», «Два капитана», «Побег из тюрьмы» и «Фурцева».