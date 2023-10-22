Россиян предупредили о популярной уловке мошенников в магазинах

О популярной уловке мошенников в магазинах предупредила россиян в комментарии агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко. В стране снова фиксируются случаи, когда аферисты предлагают оплатить покупку жертвы у кассы в обмен на наличные.

Мошенник объясняет свою просьбу тем, что ему срочно нужны наличные, а банкомата поблизости нет. Он действительно расплачивается на кассе за покупателя, но использует украденную карту. «В этот момент жертвой мошенников становится собственник той самой пластиковой карты, с которой совершен расчет», — пояснила юрист.

Кудерко предупредила, что тем, кто соглашается «помочь» мошенникам у кассы, потом приходится давать показания в правоохранительных органах.

Ранее россиянам раскрыли схему прикидывающихся сотрудниками ФСБ мошенников.