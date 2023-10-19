Когда проще забеременеть: врач назвала удачные месяцы для зачатия ребенка

Удачные для зачатия ребенка месяцы назвала репродуктолог и медицинский директор центра «Линия жизни» Юлия Колода. Ее цитирует интернет-издание InfoForMe.

Врач объяснила, что успех в этом деле часто зависит от уровня Антимюллерова гормона (АМГ), который вырабатывается органами половой системы партнеров и отвечает за сперматогенез у мужчин, созревание фолликулов у женщин, а также за формирование пола у эмбриона.

Осенью и зимой АМГ падает, поэтому зачать ребенка сложнее: на синтез гормона влияет в том числе количество витамина D, которого меньше в холодные месяцы.

«Конечно, эту разницу можно устранить при помощи особой диеты и БАДов, но можно и промахнуться. Критически важно не устроить передозировку», — заметила Колода.

В любом случае она посоветовала не назначать себе витамины самостоятельно, а обратиться к врачу.

Ранее одну из причин снижения либидо раскрыла врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.