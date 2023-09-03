Учитель дошел пешком из Москвы в Санкт-Петербург и установил мировой рекорд

Учитель из Москвы Андрей Задураев установил мировой рекорд, дойдя пешком из российской столицы до Санкт-Петербурга за 17 дней. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

В беседе с изданием «Осторожно, Москва» он отметил, что решил воплотить свою задумку в этом году в честь юбилея северном столицы, которой исполнилось 320 лет.

«Сперва путешествие планировалось, как личное достижение, но из-за советов знакомых пришла идея подать документы на рекорд», — пояснил он.

В результате его достижение попало не только в Реестр рекордов России, но и стало мировым рекордом.