Люди
16:00, 03 сентября 2023
1 мин.

Учитель дошел пешком из Москвы в Санкт-Петербург и установил мировой рекорд

Учитель дошел пешком из Москвы в Санкт-Петербург и установил мировой рекорд

© Фото: страница «Андрей Задураев» во «ВКонтакте»

Учитель из Москвы Андрей Задураев установил мировой рекорд, дойдя пешком из российской столицы до Санкт-Петербурга за 17 дней. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

В беседе с изданием «Осторожно, Москва» он отметил, что решил воплотить свою задумку в этом году в честь юбилея северном столицы, которой исполнилось 320 лет.

«Сперва путешествие планировалось, как личное достижение, но из-за советов знакомых пришла идея подать документы на рекорд», — пояснил он.

В результате его достижение попало не только в Реестр рекордов России, но и стало мировым рекордом.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.