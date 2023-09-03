16:00, 03 сентября 2023
1 мин.
Учитель дошел пешком из Москвы в Санкт-Петербург и установил мировой рекорд
© Фото: страница «Андрей Задураев» во «ВКонтакте»
Учитель из Москвы Андрей Задураев установил мировой рекорд, дойдя пешком из российской столицы до Санкт-Петербурга за 17 дней. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».
В беседе с изданием «Осторожно, Москва» он отметил, что решил воплотить свою задумку в этом году в честь юбилея северном столицы, которой исполнилось 320 лет.
«Сперва путешествие планировалось, как личное достижение, но из-за советов знакомых пришла идея подать документы на рекорд», — пояснил он.
В результате его достижение попало не только в Реестр рекордов России, но и стало мировым рекордом.