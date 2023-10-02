У столичного блогера украли драгоценности на миллионы рублей

У столичного блогера-искусствоведа, автора и ведущей YouTube-канала Darty Di 33-летней Дианы Трошиной украли драгоценности французской ювелирной марки Cartier более чем на три миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

По имеющейся информации, из квартиры блогера на 2-й Черногрязской улице злоумышленники вынесли золотое кольцо с бриллиантами, два золотых браслета и серьги из белого золота. Стоимость украденного оценивается в 3,1 миллиона рублей.

По словам Трошиной, к краже может быть причастен человек, имеющий доступ к жилью, кто-то из рабочих или прислуги.