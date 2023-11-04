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04:00, 04 ноября 2023
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«Как хочется ее трусики!» Откровенные фотографии Клавы Коки свели поклонников с ума

«Как хочется ее трусики!» Откровенные фотографии Клавы Коки свели поклонников с ума

© Кадр: Telegram-канал «Клава Кока»

Откровенные фотографии, опубликованные в Telegram-канале певицы Клавы Коки, свели ее поклонников с ума.

На снимках артистка позирует на вилле на Мальдивах. Она надела бикини белого цвета и дополнила наряд набедренным парео из кружева.

«Как хочется ее трусики!» Откровенные фотографии Клавы Коки свели поклонников с ума

© Кадр: Telegram-канал «Клава Кока»

«Как хочется ее трусики!», «Секси», «Красотка», «Огонь», «Богиня», «Хороша», «Шикарная», «Вай, какая», «Горяча», «Ты очень красивая», «Нет слов, ты просто отпад», «Какая красивая», «Суперсекс», «Ты крашиха», «Бомба», «Ты такая красивая! Глаз не оторвать», «Невероятная», — написали поклонники.

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