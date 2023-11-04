Как спастись от тромбоза? Врач назвала важные причины опасного заболевания

Важные причины возникновения тромбоза и способы спастись от опасного заболевания перечислила в беседе с NEWS.ru диетолог Наталья Лазуренко.

К образованию в сосудах плотных кровяных сгустков (тромбов), по ее словам, могут привести вредные привычки, малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Уменьшить риски поможет сбалансированный рацион питания.

«Система питания определяет плотность, вязкость крови. И если в рационе мы допускаем ряд ошибок — маленькое количество воды или замену воды на сублимированные продукты, это провоцирует венозный застой и может привести к образованию тромбов», — объяснила врач.

Лазуренко призвала к сбалансированному питанию с полноценными приемами пищи, отказываться от газированных напитков и фастфуда, а также больше двигаться.

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