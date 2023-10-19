«Растяните вещь»: историк моды Васильев научил выбирать трикотаж

Выбирать вещи из качественного трикотажа научил фолловеров в личном Telegram-канале бывший ведущий программы «Модный приговор», историк моды Александр Васильев.

«Обратите внимание на состав. Избегайте стопроцентно синтетических материалов, таких как полиэстер и акрил. Они часто встречаются в массмаркете, но, к сожалению, не всегда обеспечивают комфорт при носке», — написал специалист.

Васильев рекомендовал выбирать смесовые ткани. Лучше, чтобы в составе было 70 процентов натуральных волокон, например, мохера, шерсти и кашемира, и 30 процентов синтетических, вроде эластана. Фешен-эксперт также отметил, что швы должны быть ровными и тщательно обработанными, а трикотаж — эластичным. Последний критерий можно проверить, растянув вещь. Она должна быстро вернуться в первоначальную форму.

Ранее сообщалось, что «Модный приговор» вернется на Первый канал без Александра Васильева.