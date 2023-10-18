Невропатолог дал три совета страдающим от боли в пояснице

Три совета страдающим от боли в пояснице дал невропатолог Антон Киселев.

По словам врача, при боли в пояснице эффективно плавание, причем на спине. Для лечения позвоночника Киселев рекомендовал ходьбу. Кроме того, основной профилактикой многих болезней он назвал правильное питание: «чем соразмерней состав тела — костей, воды, мышц и жировой ткани, тем здоровее человек».

При этом специалист заявил об опасности спорта и предостерег фолловеров от самостоятельного осваивания новых упражнений. «Даже если человек всего лишь неправильно наклоняется, он легко сформирует массу проблем в позвоночнике. А еще почему-то часто думают, что можно пойти и "закачать" спину, когда грыжа вылезла. Но это не так. Сначала надо вылечиться, решить проблему, потом заниматься с реабилитологом, и только потом можно в спортзал», — сказал он.

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