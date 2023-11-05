Три ошибки бедности! Психолог раскрыла ментальные механизмы безденежья

Ментальные механизмы безденежья раскрыла в беседе с «Мослентой. Онлайн» бизнес-психолог Евгения Нечаева. Она назвала три главные «ошибки бедности».

«Все мы хотим жить в достатке и изобилии, но далеко не все обладаем глубокими знаниями в финансовой грамотности. Мы мыслим бедно и поэтому совершаем ошибки, негативно сказывающиеся на нашем материальном состоянии», — заявила Нечаева.

Первая из таких ошибок — любовь к скидкам и распродажам. Часто люди выбирают не то, что нравится, а то, что дешевле, и в итоге получают кучу ненужных вещей вместо одной, которая приносила бы удовольствие.

«Если пересчитать стоимость этой кучи, можно понять, что покупка той одной вещи была бы куда целесообразнее», — отметила психолог.

Жалея денег, многие люди не инвестируют в себя, совершая таким образом еще одну большую ошибку, продолжила собеседница «Мосленты. Онлайн».

«Они воспринимают обучение и развитие собственных навыков, умений и экспертности, как то, что отнимает время и деньги. Они не могут увидеть в этом долгосрочную инвестицию, которая в будущем принесет доход и выведет их на новый уровень», — объяснила эксперт.

Важно пересмотреть отношение к вложению в себя, разделив бездумные траты и то, что развивает компетенции, подчеркнула она.

Третья ошибка — кредиты на то, что не принесет деньги в будущем. Например, на новый смартфон или путешествие, заявила Нечаева.

В то же время кредиты на образование специалист одобряет — но лишь в том случае, когда полученные знания сразу начинают применяться и монетизироваться, а не «складываются в стол».