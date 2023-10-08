Люди
04:01, 08 октября 2023
1 мин.

Травматолог-ортопед назвал три опасных упражнения

Травматолог-ортопед назвал три опасных упражнения

© Фото: Unsplash

Три опасных без должной подготовки спортивных упражнения назвал травматолог-ортопед Владимир Гордеев. Его слова публикует Telegram-канал «Доктор Павлова, эндокринолог».

Эксперт отметил, что не стоит пытаться сесть на шпагат, не учитывая свои анатомические индивидуальные особенности. «Порой тазобедренные суставы расположены так, что попытка сесть на шпагат приведет к травме. Человек просто не сможет нормально ходить. Поэтому следует быть осторожнее, отдавая детей на балет или в гимнастику», — пояснил Гордеев.

Опасность представляют неправильно выполняемые приседания. Незнание техники упражнения может привести к проблемам с коленями. Кроме того, при неправильном положении стоп во время приседания можно порвать связки.

При приседаниях со штангой важно правильно дышать и не расслаблять тазовое дно, так как это приводит к образованию геморроя и выпадению органов малого таза у женщин. «Но самое важное — адекватный вес снарядов. Хотя, конечно, можно работать только с собственным весом и добиваться результатов, не нанося себе урон», — отметил эксперт.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.