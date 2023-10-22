Как все успеть: тренер по эффективности дала советы по расстановке приоритетов

Советы по расстановке приоритетов дала в беседе с «Мослентой. Онлайн» сертифицированный тренер по тайм-менеджменту, спокойствию, лидерству и эффективности Галина Добромирова.

«Когда люди начинают говорить, что ничего не успевают (а при этом у них дел — вагон и маленькая тележка), это может быть сигналом, что они зашиваются неважными делами, не уделяя должного внимания тому, что действительно имеет для них значение. Таким образом они тратят свое время не на себя», — заявила эксперт.

То есть многие люди не успевают сделать важные дела, просто потому что никак не могут до них добраться из-за большого количества мелких дел. В связи с этим у них складывается ощущение, что они не успевают вообще ничего, а их жизнь превращается в гонку, полной стресса и разочарований.

«Осознайте важные дела. Выделите достаточно времени, чтобы осознать, что вам важно, значимо, ценно, чего вы действительно хотите. В список должны войти дела, которые принесут в жизнь реальные позитивные перемены: обучение, налаживание взаимоотношений, написание собственной миссии, спорт, профилактика, подготовка, встречи с друзьями, хобби, отдых», — посоветовала Добромирова.

После этого она порекомендовала запланировать выполнение выбранных задач и придерживаться расписания.

«Не пускайте дела на самотек. Не юлите и не обесценивайте свои важные дела под давлением других срочных дел. Дисциплинируйте себя, выполняя в первую очередь запланированные важные задачи. Защищайте свое время и научитесь говорить нет неважным делам. Помните причину, по которой вы все это начали», — призвала тренер.

Невозможно успеть все, но вполне реально успеть самое главное, подчеркнула она.

«Уделяйте внимание важным делам. Это наполнит жизнь смыслом, счастьем и уверенностью, что вы живете жизнь в соответствии со своими ценностями и устремлениями», — заключила собеседница «Мосленты. Онлайн».