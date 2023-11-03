14:30, 03 ноября 2023
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Требуют наказать! Вернувшейся в Россию Пугачевой пригрозили штрафами
Алла Пугачева
© Кадр: ОМ Олега Меньшикова / YouTube
Вернувшейся в Россию певице Алле Пугачевой пригрозили штрафами, передает SHOT.
Общественники движения «Зов народа» обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и министру МВД Владимиру Колокольцеву с требованием наказать примадонну, взыскав с нее штраф за публичное оскорбление согласно 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Отмечается, что артистка в социальных сетях называла россиян холопами и рабами. Максимальное наказание за такое правонарушение, по информации SHOT, — штраф в размере десяти тысяч рублей.
Ранее на видео сняли заезд Rolls-Royce в ее подмосковный замок.