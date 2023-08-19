Травматолог дал советы по выбору рюкзака для школьника

Советы родителям по выбору рюкзака для школьника дал травматолог-ортопед, главный врач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев.

По его словам, для учеников младших классов большое значение имеет наличие у портфеля ортопедической спинки, ведь мышечный корсет ребенка в этом возрасте еще до конца не сформировался.

Не менее важно, чтобы между спинкой рюкзака и спиной школьника было небольшое пространство для циркуляции воздуха: благодаря этому ребенок не будет потеть и будет чувствовать себя комфортно.

Григорьев отметил, что лямки рюкзака не должны натирать, давить на плечи или сваливаться. Лучше отдавать предпочтение моделям с регулируемыми широкими лямками и застежкой-перетяжкой на груди, помогающей правильно распределять нагрузку.

Важно, чтобы вес рюкзака вместе с содержимым не превышал 1,5 килограмма, добавил эксперт.