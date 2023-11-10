08:30, 10 ноября 2023
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Это нужно делать только утром! Проживающий в Неаполе москвич назвал самую странную традицию итальянцев
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Самую странную традицию итальянцев назвал в разговоре с «Мослентой» проживающий в Неаполе 25-летний москвич Петр. Он отметил, что капучино здесь нужно пить только утром.
«В Италии не принято пить капучино после полудня, это такое негласное правило. Пока не смог выяснить, в чем причина. Но факт остается фактом: капучино в Италии — это исключительно утренний кофе», — заявил Петр.
Москвич подчеркнул, что делать иначе в этой стране могут только непросвещенные туристы или «плохие люди», которые не уважают традиции.
Ранее москвичей восхитила свадьба с элементами восточных традиций.