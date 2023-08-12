Топ-стилист дал мужчинам советы по окрашиванию волос

Советы по окрашиванию волос в 2023 году для мужчин дал в беседе с «Мослентой. Онлайн» топ-стилист Иван Субота. Сегодня, по его словам, можно выделить четыре главных тренда.

Первый из них — создание на голове эффекта натурально выгоревших волос. При этом осветляющий состав наносится мастером только на кончики.

Также в моде эффект седых волос, продолжил Субота. Он особенно подойдет тем мужчинам, у кого седина начала появляться слишком рано.

Наиболее креативным представителям сильного пола стилист предложил выбрать между ярким цветом волос и тотальным блондом.