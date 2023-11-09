Плохиши уже не в моде! Кто попал в топ самых привлекательных актеров?

Топ самых привлекательных актеров составила для NEWS.ru сексолог Александра Миллер. В список попали американские звезды Генри Кавилл и Джейсон Стэйтем, а также российские артисты Иван Янковский и Сергей Полунин.

Все перечисленные мужчины, по мнению Миллер, привлекательны по-своему. Кавилл напоминает Кена из мультфильма «Барби», Янковский обладает аристократичными чертами лица, Стэйтем — примерный семьянин, а Полунин — творческая натура.

В современном мире уже не в моде типаж плохишей, отметила сексолог. Общая тенденция — тяга женщин к успешным и заботливым «сыновьям маминой подруги».

Ранее стало известно, что самым сексуальным мужчиной 2023 года объявили американского актера Патрика Демпси.